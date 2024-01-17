Министр культуры Франции призвала соблюдать презумпцию невиновности в отношении Депардье

Речь идет об обвинениях актера в домогательствах

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Министр культуры Франции Рашида Дати призвала соблюдать принцип презумпции невиновности в отношении актера Жерара Депардье на фоне обвинений его в домогательствах.

"Мы живем в правовом государстве, а не в условиях произвола. Принцип презумпции невиновности крайне важен, - заявила она в интервью радиостанции RTL. - Правосудие сделает свою работу".

По мнению министра, повышенный интерес публики к личности артиста говорит о его большом значении для французской культуры. "Общественный резонанс, вызванный высказываниями или предполагаемыми действиями Жерара Депардье, является отражением того, что он олицетворяет собой для французов, - заметила глава ведомства. - Это великий актер с огромным дарованием".

В прошлом Дати возглавляла министерство юстиции (2007-2009). Ее назначение министром культуры связано с недовольством президента Эмманюэля Макрона действиями ее предшественницы Римы Абдюль-Малак, попытавшейся лишить Депардье ордена Почетного легиона. Макрон позднее заявил, что награда выдается "не для того, чтобы читать морали" и нельзя ее отбирать "на основании одного лишь телерепортажа".

Новые заявления от актрис стали поступать после выхода в эфир телеканала France 2 интервью Элен Даррас, которая пожаловалась на домогательства со стороны актера, якобы имевшие место в 2007 году. В этом контексте СМИ также вспомнили об иске другой актрисы - Шарлот Арну, которая с 2018 года обвиняет Депардье в сексуальном насилии. Разбирательство этой жалобы длится уже шестой год. Суд первой инстанции отклонил иск, не найдя подтверждения озвученным обвинениям, сейчас рассматривается апелляция актрисы.