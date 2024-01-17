СМИ: конфликт в семье Делона вызван спорами детей о его наследстве

Оно оценивается в €300 млн, сообщил журнал Voici

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Конфликт между детьми актера Алена Делона связан с их претензиями на его наследство в €300 млн. Об этом сообщил журнал Voici.

По его данным, решение отца завещать 50% имущества своей дочери Анушке вызвало недовольство его сыновей Антони и Ален-Фабьена, которым Делон завещал лишь по 25%.

Журнал подчеркивает, что актер обладает колоссальным состоянием, которое включает роялти за использование его имени в парфюмерии, табачных изделиях и одежде, особенно в Азии. Он также получает доход за тиражирование его образа в рекламе, в частности парфюма Dior Eau Sauvage. Кроме того, Делон собрал коллекцию искусства, часть из которой продал в минувшие годы за €17 млн. Тем не менее у него осталось еще много полотен.

В 2016 году он выставил на торги коллекционные вина и скульптуры из бронзы. Среди его объектов недвижимости - усадьба Души на Луаре, квартиры в Женеве, Лозанне и Риме, стоимость которых оценивается в десятки миллионов евро. Несколько лет назад он продал свой дворец Захья в Марракеше (сумма сделки не разглашается), а также трехэтажную квартиру площадью 780 кв. м близ Эйфелевой башни за €24 млн.

О детях актера

33-летняя дочь актера Анушка, проживающая в Швейцарии, возглавляет почти все компании, которые принадлежат Делону, и хорошо знает законы. Если актер, имеющий швейцарское и французское гражданства, будет оставаться на родине более шести месяцев подряд, то он вновь станет резидентом Франции, и в случае смерти по эту сторону границы государство заберет 45% наследства. Именно поэтому, как считают сыновья актера, дочь настаивает на его переезде к ней в Швейцарию, где наследство актера будет лучше защищено. "Единственная причина, по которой я хочу его возвращения в Швейцарию, связана с его лечением", - заверила Анушка.

По данным Voici, Делон действительно испытывает серьезные проблемы со здоровьем. "Отец очень слаб, он не отличает день от ночи, и мы это видим", - приводит журнал слова младшего сына актера Алена-Фабьена.

Делон никогда не скрывал свое отношение к Анушке. В 2019 на церемонии вручения ему на Каннском фестивале "Золотой пальмовой ветви" за выдающуюся карьеру в кино он заявил, что "дочь является любовью всей его жизни". Как отмечает журнал, это признание задело сыновей артиста.

59-летний Антони и 29-летний Ален-Фабьен настаивают на установлении опеки над отцом, тогда как Анушка противится этому, поскольку опекун получил бы под свой контроль компании отца. Прокурор коммуны Монтаржи после многочисленных жалоб родных Делона планирует начать процедуру правовой защиты актера.

Делон в 2017 году объявил о завершении карьеры в кино. Актер, перенесший инсульт летом 2019 года, снялся за свою карьеру более чем в 90 фильмах. Он прославился ролями в картинах "На ярком солнце", "Рокко и его братья", "Леопард", "Бассейн", а также в советско-французском фильме "Тегеран-43".