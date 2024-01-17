В Москве заработал навигатор по земельным услугам и сервисам

В будущем действие "Навигатора" планируется расширить и на другие услуги и сервисы, предоставляемые департаментом городского имущества

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Сервис "Навигатор", с помощью которого можно быстро найти нужные земельные услуги, заработал в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Москвичи и представители бизнеса могут воспользоваться 32 земельными услугами и сервисами на портале mos.ru. Количество обращений к ним ежегодно превышает 1 млн. Чтобы было проще сориентироваться в многообразии цифровых возможностей и найти нужный электронный продукт, запущен "Навигатор единого земельного сервиса", который на основании ответов на вопросы направит пользователя на нужную страницу", - сказал министр правительства Москвы, глава департамента Максим Гаман.

По его словам, в будущем действие "Навигатора" планируется расширить и на другие услуги и сервисы, предоставляемые департаментом городского имущества.

В столичном департаменте информационных технологий отметили, что с каждым годом цифровая экосистема столицы становится все более персонализированной, помогая каждому пользователю быстро найти и получить нужные именно ему услуги и сервисы. "Например, в прошлом году в сервисе онлайн-консультаций на mos.ru добавили "витрину жизненных ситуаций", которая делает еще более удобной запись в центры госуслуг или ведомства: пользователь может выбрать из списка тему своего обращения, а сервис сам подскажет, в какое ведомство ему надо обратиться. Запуск сервиса - еще один значимый шаг в направлении персонализации и повышения удобства городских электронных услуг", - подчеркнула заместитель директора департамента системы государственных услуг в департаменте информационных технологий Ирина Томсинова.