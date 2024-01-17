Директора Temirov Live арестовали на два месяца

Такое решение вынес следственный судья Первомайского районного суда в Бишкеке

БИШКЕК, 17 января. /ТАСС/. Директора издания Temirov Live и портала "Айт Айт Десе" Махабат Тажибек кызы арестовали на два месяца. Об этом сообщило информационное агентство 24.kg.

Такое решение вынес следственный судья Первомайского районного суда в Бишкеке.

Ранее агентство сообщало, что задержанных сотрудников Temirov Live, "Айт Айт Десе" и местных СМИ "ПолитКлиника" и "Арча медиа", где накануне проходили обыски, привезли в суд.

16 января в пресс-службе МВД сообщили, что в офисах и домах сотрудников нескольких СМИ силовики проводят обыски. В пресс-службе уточнили, что в соцсетях нескольких интернет-изданий 30 декабря 2023 года были обнаружены призывы к массовым беспорядкам. Журналист Temirov Live Болот Темиров сообщил о задержании директора этого издания и портала "Айт Айт Десе", своей жены Махабат Тажибек кызы и еще девяти нынешних и бывших сотрудников двух команд. По его словам, к директору изданий не пускали адвоката. Также адвоката не пускали в офис Temirov Live.

15 января в офисе информагентства 24.kg прошли обыски. Гендиректора Асель Оторбаеву и шеф-редакторов Махинур Ниязову и Антона Лымаря забрали на допрос в Государственный комитет национальной безопасности Киргизии. В отношении информагентства возбуждено уголовное дело по статье 407 (пропаганда войны). Согласно информации в Telegram-канале агентства, дело возбудили из-за некой публикации, однако из-за какой именно, не уточняется. Представители местных СМИ и медиаорганизаций выпустили обращение в связи с обысками в агентстве и заявили, что прошедший обыск - это проявление вмешательства в права граждан на свободу слова и доступ к информации.