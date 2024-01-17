Треть опрошенных американцев считают, что Остин должен покинуть пост главы Пентагона

Респонденты Rasmussen Reports полагают, что Ллойд Остин должен уйти в отставку из-за проблем со здоровьем

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. 34% граждан США, опрошенных исследовательской организацией Rasmussen Reports, считают, что глава Пентагона Ллойд Остин должен уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Результаты опроса опубликованы на сайте организации.

При этом 46% респондентов не считают, что Остин должен покидать свой пост, а 20% опрошенных "не уверены", то есть не дали ни положительного, ни отрицательного ответа на вопрос, "должен ли Остин уйти с поста министра обороны из-за проблем со здоровьем".

Статистическая погрешность результатов опроса составляет 3 п.п. Исследование проводилось 10, 11 и 14 января, в нем приняли участие более 1 тыс. человек, которые намерены голосовать на выборах.