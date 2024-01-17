Глав ВОЗ упрекнул богатые страны за узкий национализм во время пандемии

Вспышка COVID-19 выявила "огромное неравенство в мире", отметил Тедрос Аданом Гебрейесус

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Страны с низкими доходами на душу населения не получили в достаточном количестве медицинские средства и материалы для борьбы с COVID-19 в разгар пандемии из-за проявленного богатыми государствами "узкого национализма и накопительства". Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Выступая на заседании Всемирного экономического форума в Давосе, он отметил, что "пандемия COVID-19 продемонстрировала невероятную силу вакцин, тестов, методов лечения и других медицинских технологий в спасении жизней", но выявила также "огромное неравенство в мире". "Узкий национализм и накопительство со стороны государств с высокими доходами означали, что многие страны с низкими доходами получили слишком мало и слишком поздно", - констатировал Гебрейесус.

По его словам, "это касается не только вакцин против COVID", но и других "вакцин и технологий здравоохранения". "Это норма, а не исключение, и это необходимо изменить", - сказал глава ВОЗ. Он подчеркнул, что "расширение местного производства и укрепление местного регуляторного потенциала имеют важное значение для сокращения неравенства в сфере охраны здоровья между странами и внутри стран - не только в отношении пандемий завтрашнего дня, но и для лечения сегодняшних болезней".

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. По информации на 31 декабря 2023 года, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрировано 773 819 856 случаев заражения коронавирусом и 7 010 568 летальных исходов. Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.