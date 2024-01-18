WSJ: китайские ученые выявили COVID-19 за две недели до передачи информации ВОЗ

Как отмечает газета, это время могло сыграть решающую роль и помочь медицинскому сообществу определить, как распространяется новый вирус

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Китайские исследователи выявили почти полную структуру вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, за две недели до того, как Пекин официально рассказал о нем. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на документы Министерство здравоохранения и социальных служб США.

По информации издания, 28 декабря 2019 года китайские ученые загрузили почти полную последовательность структуры SARS-CoV-2 в американскую базу данных. Пекин называл тогда вспышку заболевания в Ухане "неизвестной пневмонией". Китай поделился структурой вируса со Всемирной организацией здравоохранения только 11 января 2020 года.

При этом газета подчеркивает, что эта информация "не проливает свет на то, как возник COVID", но показывает, что мир до сих пор не имеет полной картины о происхождении пандемии. Две недели могли "сыграть решающую роль" в том, чтобы помочь международному медицинскому сообществу определить, как распространяется новый вирус и начать работу над возможной вакциной.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай поддерживает объективное международное расследование причин возникновения COVID-19 и выступает против политических манипуляций вокруг этого вопроса. По ее словам, Китай предоставил больше информации и научных сведений для расследования, чем любая другая страна, в то время как США не предоставили экспертам каких-либо значимых данных по этой теме.