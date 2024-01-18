В Главархив Москвы поступили более 300 денежных знаков начала и середины XX века

Среди экспонатов - редкие экземпляры денег, марок и ценных бумаг, бывших в обращении с 1915 по 1923 год, а также экземпляры валют союзных республик СССР до 1947 года

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Более 300 денежных знаков, среди которых редкие экземпляры денег, марок и ценных бумаг начала и середины прошлого века, поступили на хранение в Главархив Москвы, сообщили в пресс-службе архива.

"В Главархив Москвы поступили более 300 денежных знаков, среди которых редкие экземпляры денег, марок и ценных бумаг, бывших в обращении с 1915 по 1923 год, экземпляры валют союзных республик СССР до 1947 года и другие экспонаты. Коллекция денежных знаков пополнила состав личного фонда филолога Самуила Бернштейна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1917 года во многих регионах России появились собственные правительства, члены каждого из которых ввели в обращение более сотни видов денежных средств с различными названиями и курсами. Так, в новой коллекции можно посмотреть купюры правительства Александра Колчака или Временного правительства Северной области в тот момент, когда там формировалась советская власть. Также здесь можно познакомиться с бонами 1917-1923 годов (кредитными бумагами, дающими держателю право получить означенную в них сумму от определенного государственного учреждения).

В пресс-службе добавили, что в фонде ученого также можно посмотреть подборку лотерейных билетов за 1922-1926 годы, наибольший интерес представляет билет "Первой Всесоюзной Авиационной лотереи", которую организовал Осоавиахим. "Разыгрывали 1 млн рублей, 8 002 более мелких приза и три кругосветных путешествия по маршруту Москва - Берлин - Париж - Гавр - Нью-Йорк - Чикаго - Токио - Владивосток - Москва, 15 путешествий по Европе и 45 - по СССР. Главный приз выиграл Александр Казаринов, работавший счетоводом на спичечной фабрике "Маяк" в Рыбинске. Несмотря на то что победителю предложили заменить путешествие денежной суммой, Казаринов выбрал путешествие", - говорится в сообщении.

Кроме того, в коллекции представлены денежные знаки РСФСР и союзных республик с 1922 по 1947 год, серия почтовых марок, которые выпускали с 1915 по 1917 год, и многое другое. Со всеми экземплярами денег из личного фонда Самуила Бернштейна можно познакомиться в Главархиве по адресу: Профсоюзная улица, дом 82, корпус 1.