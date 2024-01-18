В больницах остаются 40 жителей Белгорода, пострадавших при обстреле 30 декабря

Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что на следующей неделе планируется выписать всех детей

ТАСС, 18 января. В больницах остаются 40 жителей Белгорода, пострадавших в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 30 декабря. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"За последнюю неделю выписаны из больниц Белгорода и Москвы 20 человек, в больницах сейчас находятся 40 [человек]", - сказал он.

По словам губернатора, на следующей неделе планируется выписать всех пострадавших в результате обстрела ВСУ детей, которые сейчас проходят лечение в Детской областной клинической больницы Белгорода. "Состояние здоровья улучшается, у всех пациентов состояние стабильное", - добавил глава региона.

ВСУ 30 декабря обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов. 31 декабря Минобороны России заявило об ответном ударе по военным объектам Украины, в том числе в Харькове, в результате чего украинская сторона понесла значительные потери.