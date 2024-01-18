Таможенники принудили Челябинский завод перечислить 1,7 млн рублей платежей

Завод пытался завезти из-за границы запасные детали без уплаты пошлин и НДС, сообщили в пресс-службе таможни

ЧЕЛЯБИНСК, 18 января. /ТАСС/. Завод в Челябинске пытался завезти из-за границы запасные части для станков без уплаты таможенных пошлин и НДС на сумму 1,7 млн рублей. Груз был изъят таможенниками и передан получателю только после перечисления всех платежей, сообщили ТАСС в пресс-службе Челябинской таможни.

"Челябинские таможенники выявили незаконно перемещенные через таможенную границу ЕАЭС 11 импортных деталей для станков. По результатам таможенной проверки выяснилось, что на продукцию, предназначенную для промышленного предприятия Челябинска, отсутствуют документы, подтверждающие <…> уплату таможенных пошлин и НДС в размере 1,7 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

На таможне пояснили ТАСС, что незаконный товар был изъят. Получателю его передали только после соблюдения всех норм и перечисления обязательных платежей.