В Иркутской области ликвидировали дефицит препаратов для лечения онкозаболеваний

Во второй декаде января ожидается поступление деносумаба, сообщил главврач Иркутского областного онкодиспансера Роман Зубков

ИРКУТСК, 18 января. /ТАСС/. Партия препарата бевацизумаб для лечения онкологических заболеваний, дефицит которого наблюдался в Иркутской области, поставлена в регион. Во второй декаде января ожидается поступление деносумаба, сообщил в ходе прямой линии с населением главврач Иркутского областного онкодиспансера Роман Зубков.

"Максимальное количество вопросов вызывает препарат бевацизумаб. Он законтрактован 18 декабря 2023 года и должен быть поставлен с 9 по 19 января. Препарат поступил 17 января. У деносумаба есть аналогичный препарат, мы его применяем как заменяющий. Само лекарство должно появиться во второй декаде января", - сказал Зубков.

Бевацизумаб является противоопухолевым лекарственным средством, деносумаб используется для лечения при раке молочных желез и предстательной железы. О дефиците этих препаратов в конце 2023 года писали местные СМИ. По словам главврача онкодиспансера, основные препараты для лечения онкобольных в регионе есть в наличии. Проблемы, как правило, возникают с лекарствами, необходимыми для лечения редких видов рака.

"В 2023 году было объявлено 68 аукционов, из них 16 не состоялись по причине отсутствия участников. Часть из этих препаратов у нас есть на остатках, вторую часть мы перевыпускаем на аукционы, и 9 января уже ушли заявки. А чтобы обеспечить онкобольных лекарствами на аукционный период, мы заключаем прямые разовые договоры с поставщиками. Так мы примерно на четыре недели ускоряем процесс закупки", - пояснил Зубков.

Таким способом сейчас приобретаются препараты вандетаниб и дурвалумаб. По обоим аукционы в конце 2023 года не состоялись.

Общая сумма на закупку препаратов для онкобольных в 2023 году составила 3,6 млрд рублей. На 2024 год запланировано 4,07 млрд рублей. В 2023 году в Иркутской области выявлено 12,3 тыс. новых случаев онкозаболеваний. В 2022 году такой диагноз был поставлен 11,7 тыс. человек.