Почти все опрошенные посетители выставки-форума "Россия" гордятся достижениями страны

Результаты опроса показывают, что 9 из 10 посетителей благодаря выставке узнали много нового о достижениях страны и регионов, культуре ее народов и путешествиях

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Абсолютное большинство посетителей Международной выставки-форума "Россия" считают, что достижения, представленные на форуме, заставляют гордиться страной. Об этом говорится в исследовании НИУ "Высшая школа экономики" и Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), проведенного в январе среди 4,2 тыс. посетителей выставки.

"98% участников исследования после посещения выставки говорят о том, что представленные на форуме достижения заставляют гордиться страной, абсолютное большинство отмечает уверенность в завтрашнем дне", - говорится в материалах, которые есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечают эксперты, результаты опроса показывают, что 9 из 10 посетителей благодаря выставке узнали много нового о достижениях России и ее регионов, культуре ее народов и путешествиях. "При этом 88% опрошенных с высокой вероятностью порекомендуют выставку другим людям", - говорится в исследовании.

Экспозиции, представленные на выставке, дают людям возможность "чувствовать себя частью большой страны" (96%) и вселяют веру в будущее и уверенность в завтрашнем дне (95%). "94% респондентов отметили, что выставка вдохновила их, дала силы на перемены и желание попробовать что-то новое. Также у 92% участников исследования выставка вызвала желание стремиться к собственным достижениям", - говорится в материалах. Почти все опрошенные (90%) отметили, что им очень понравилось содержание выставки, а 89% высоко оценили качество проводимых здесь мероприятий.

Текущие оценки выставки в сравнении с декабрьским исследованием "демонстрируют устойчивость, а по некоторым из параметров - рост". Так, на 8% увеличилось число тех, кто узнал на выставке много нового об историческом развитии России и ее регионах, на 7% - об экономике страны и ее субъектах, на 6% - о путешествиях по России.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. Президент России Владимир Путин предложил продлить Международную выставку-форум "Россия".