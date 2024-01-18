Выигравшие в "Русское лото" тюменцы рассказали, на что потратят 1 млрд рублей

Светлана и Юрий Семеновы планируют открыть частную логопедическую практику, купить жилье и отправиться в путешествие

ТЮМЕНЬ, 18 января. /ТАСС/. Победителями и обладателями главного приза в размере 1 млрд рублей по итогам тиража "Новогодний миллиард" лотереи "Русского лото", разыгранного 1 января 2024 года, стали Светлана и Юрий Семеновы - логопед и токарь из Тюмени. На выигранные деньги они планируют открыть частную логопедическую практику и отправиться в путешествие, сообщается на сайте "Столото".

"Победителями новогоднего тиража "Русского лото", который состоялся 1 января 2024 стали Светлана и Юрий Семеновы - логопед и токарь из Тюмени. В первую очередь хотелось бы купить просторное жилье в Тюмени. Обязательно поделимся деньгами с детьми. Поправим здоровье. В будущем планируем открыть собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с речевыми отклонениями", - сказано в сообщении.

Ранее ТАСС в пресс-службе компании "Столото" сообщали, что победитель обратился за выигрышем. Он стал третьим миллиардером в истории лотереи.