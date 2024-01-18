СК проводит обыски у участников "Съезда народных депутатов" по делу Ильи Пономарева

В ходе них изымают гаджеты, компьютеры, документы и иные предметы, имеющие значение для дела

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета РФ проводят обыски у участников "Съезда народных депутатов" по делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан иноагентом). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В рамках возбужденного в отношении экс-депутата Госдумы Пономарева уголовного дела по ст. 284.1 (организация деятельности нежелательной организации) СК России проводит обыски у участников т. н. "Съезда народных депутатов", на котором, как заявляют его участники, были сформированы альтернативные российским органы власти",- заявил собеседник агентства.

По его словам, следственные действия проходят в Москве и других регионах. В ходе них изымают гаджеты, компьютеры, документы и иные предметы, имеющие значение для дела.

"Съезд народных депутатов" прошел в Польше в 2022 году под контролем украинских спецслужб.