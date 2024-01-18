В Кремле начался демонтаж главной новогодней ели России

Дерево было украшено 1,5 тыс. игрушек и 1,2 км гирлянд

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Главная новогодняя ель России, украшавшая Соборную площадь с середины декабря, покинет Кремль и отправится на переработку 22 января.

"Сегодня специалисты начали снимать с елки игрушки и гирлянды, работы будут продолжаться до понедельника", - сообщили ТАСС в Управлении делами президента РФ. Дерево было украшено 1,5 тыс. игрушек и 1,2 км гирлянд.

В Управделами уточнили, что из древесины ели планируется изготовить хоккейные клюшки, часы и рамки для наградных грамот. Традиция отправлять кремлевскую ель на переработку поддерживается с 2015 года. Также традиционно будут собраны семена из шишек для выращивания саженцев.

84-летнюю ель, высота которой составляет 25 м, привезли в Кремль 13 декабря из Подмосковья. Живую ель на Соборной площади Кремля устанавливают с 1996 года. В 2001-2005 годах из-за морозов, которые помешали спилить и перевезти дерево, его заменяли на искусственное.