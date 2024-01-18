Безопасность крещенских купаний в Москве обеспечат более 1,4 тыс. спасателей и пожарных

Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах заранее обследовали дно водоемов в отведенных для купаний местах

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Свыше 1,4 тыс. пожарных и спасателей будут обеспечивать безопасность крещенских купаний в столице в ночь с 18 на 19 января. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили 42 места для крещенских купаний, больше всего в Троицком и Новомосковском (11), Северо-Западном (9), Восточном (5) и Юго-Западном (5) административных округах. Все они оборудованы деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, средствами спасения, пунктами обогрева и питания, передвижными туалетами, обеспечены освещением. На площадках организовано 49 майн и 10 купелей", - сказал Бирюков.

Заммэра заверил, что водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах заранее обследовали дно водоемов в отведенных для купаний местах. Все проруби в целях безопасности расположены недалеко от берега.

"В зимний период регулярно проводятся измерения толщины льда на водной акватории, такие исследования сделали и в преддверии Крещения. Установлено, что этот показатель на всех точках превышает необходимые 25 см. В обеспечении безопасности купаний будут задействованы более 1,4 тыс. сотрудников пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев, оснащенные специализированной техникой и средствами спасения", - добавил он.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что купания пройдут организованно: спасатели будут сопровождать людей к проруби и обратно, осуществлять постоянный визуальный контроль находящихся в водоемах.