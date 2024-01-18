ОП РФ откроет 11 марта горячую линию по защите прав избирателей

Общественники будут оперативно доводить информацию о нарушениях до региональных избирательных комиссий, ЦИК, судов и Генпрокуратуры

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Горячая линия по защите прав избирателей будет работать в Общественной палате (ОП) РФ с 11 по 19 марта. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы ОП по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич в ходе всероссийского совещания общественных штабов по наблюдению за выборами президента РФ.

"В период с 11 по 19 марта будет работать традиционная горячая линия ОП РФ по защите избирательных прав. Ее сопровождением будет заниматься рабочая группа ОП по общественному контролю за голосованием", - сказал Малькевич.

Как уточнили в ОП, эксперты будут рассматривать каждое сообщение, поступившее на горячую линию. Если нарушение подтвердится, общественники будут оперативно доводить информацию до региональных избирательных комиссий, ЦИК, судов и Генеральной прокуратуры.

Выборы президента назначены в России на 17 марта.