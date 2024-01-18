В города Югры поступили массовые сообщения с угрозами "минирования" торговых объектов

Речь идет о Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 января. /ТАСС/. Массовые сообщения с угрозами "минирования" различных объектов поступили в города Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

"В Югре в ряд городов поступили электронные сообщения о якобы минировании различных объектов. В частности, магазинов. Например, в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске. При этом не везде проводится эвакуация", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Нижневартовске идет эвакуация некоторых торговых центров и их проверка на наличие возможных угроз. На месте работают силовики.