"Новые люди" подготовили проект о повышении маткапитала на третьего и последующих детей

Депутат Сардана Авксентьева отметила, что фракция предложила в таком случае выплачивать деньги в размере от 1,1 млн рублей

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. "Новые люди" подготовили и направили на отзыв в правительство РФ законопроект о повышении размера материнского капитала на третьего и последующих детей, максимальная выплата составит 1,45 млн рублей. Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы заявила замруководителя думской фракции Сардана Авксентьева.

"Мы сегодня направили в правительство наш законопроект о повышении выплат материнского капитала за третьего и последующих детей. За третьего ребенка мы предлагаем выплату в размере 1,1 млн рублей, за четвертого и последующего ребенка - 1,45 млн рублей. Таким образом, сумма материнского капитала будет увеличиваться", - сказала она.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на такую поддержку имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.

С 1 февраля 2024 года предусмотрена индексация материнского капитала на 7,4%. Сумма материнского капитала на первого ребенка составит почти 631 тыс. рублей, на второго - почти 834 тыс. рублей, если семья не получала сертификат на первого ребенка.