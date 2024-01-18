Соцобъекты в пострадавших от атаки дрона Пологах в Запорожье подключили к генераторам

По словам главы региона Евгения Балицкого, оставшимся без света и отопления жителям 18 января выдадут гуманитарную помощь

ГЕНИЧЕСК, 18 января. /ТАСС/. Социальные объекты в городе Пологи Запорожской области, где из-за атаки украинского дрона нарушено электроснабжение, подключили к генераторам. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

"Социальные объекты, школы, садики города Пологи подключены к генераторам и работают в штатном режиме. В помещениях тепло, дети находятся в комфортных условиях. Больницы также запитаны электроэнергией и продолжают принимать пациентов", - написал он.

По поручению Балицкого все силы направлены на то, чтобы в оперативном порядке обеспечить нормальную жизнедеятельность в городе Пологи и в Пологовском районе. "Социальная служба продолжает держать связь со всеми подопечными города Пологи, а их порядка 90 человек, и оказывает всю необходимую помощь", - добавил он.

Помимо этого, сегодня состоится выдача гуманитарной помощи жителям Пологовского района, оставшимся без света и отопления.

Ранее Балицкий сообщил, что 16 января более 12 тыс. жителей Запорожской области остались без света и отопления в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины, повредившего трансформатор. Специалистам "Таврии-энерго" и "Россетей" потребуется несколько дней, чтобы восстановить электроснабжение.