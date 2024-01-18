В Москве открылась выставка-воспоминание ученика Николая Жуковского к 177-летию ученого

Посетить экспозицию можно до 10 марта

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Выставка, посвященная воспоминаниям Владимира Ветчинкина - ученика Николая Жуковского, открылась к 117-летию "отца русской авиации" в Научно-мемориальном музее профессора Н. Е. Жуковского - филиале калужского ГМИК имени К. Э. Циолковского. Об этом ТАСС рассказал куратор выставки, заведующий научно-просветительским отделом музея в Москве Владимир Офицеров.

"Открылась выставка "Вспоминая о великом учителе. В. П. Ветчинкин о Н. Е. Жуковском. К 177-летию со дня рождения "отца русской авиации". Основа материалов - подлинные предметы, документы, фотографии", - сообщил Офицеров.

На экспозиции представлены более 50 экспонатов. По словам организаторов, все они, включая воспоминания о Жуковском, неизвестны широкой аудитории. Представлена и целостная оценка личности "отца русской авиации".

"Высокий ростом, широкий в плечах, с красивым одухотворенным лицом; неутомимый ходок, искусный пловец и велосипедист, страстный охотник и хороший стрелок, сохранивший до преклонного возраста прекрасное зрение и исключительный по тонкости слух - чего можно ждать большего? <...> В его гениальном уме столь же гармонически соединялся трезвый мыслитель, глубокий теоретик, физик-экспериментатор и инженер высшего ранга. Поэтому так жизненны его работы, и так велико их значение для техники всех времен и народов", - приводит слова Ветчинкина куратор выставки.

Главная задача экспозиции - дополнить представление общественности о жизни и деятельности ученого. Ветчинкин высоко ценил свое близкое знакомство с Жуковским, называл его основным организатором русской авиационной науки, а себя ближайшим его учеником и помощником, уточнил Офицеров.

Ветчинкин (1888-1950 годы) ближайший ученик и продолжатель работ Жуковского. Всю свою жизнь он посвятил служению науке в области аэродинамики, ветроэнергетики, ракетной техники и теоретической космонавтики. Посетить выставку можно до 10 марта.