На границе с Литвой в Калининградской области образовалась очередь из 30 фур

Еще 25 грузовиков ожидают возможности выехать в Литву на нейтральной полосе

КАЛИНИНГРАД, 18 января. /ТАСС/. Очередь из 30 фур образовалась перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска "Чернышевское" на границе с Литвой в Калининградской области, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни Оксана Иванова.

"Из-за медленной работы сопредельной стороны перед пунктом пропуска Чернышевское-Кибартай образовалась очередь из 30 большегрузов. Еще 25, уже оформленных российскими таможенниками, стоят на нейтральной полосе. Официальных разъяснений от литовской стороны в адрес Калининградской областной таможни не поступало", - сообщила Иванова.

По ее словам, медленная работа литовской таможни фиксируется с утра 18 января. "С 9:00 до 15:00 литовские таможенники приняли всего восемь грузовых транспортных средств, следовавших из Калининградской области в Литву", - уточнила она.

Очереди на МАПП "Чернышевское" на границе с Литвой фиксировались с середины сентября по конец ноября 2022 года. С учетом нейтральной полосы в очереди ежедневно находились от 70 до 80 машин. С 6 октября очередь вновь превысила 100 грузовиков и росла. 11 октября с учетом нейтральной полосы, вмещающей 25 машин, в ней стояли 165 грузовиков. К концу октября очередь начала сокращаться, а 24 октября 2023 года калининградская таможня сообщила что очередь ликвидирована.

Пункты пропуска на границе

В Калининградской области расположены четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них были закрыты из-за пандемии. Возможности пункта пропуска в Советском ограничены, потому что пропуск осуществляется через исторический мост королевы Луизы, открытый в 1907 году, - на нем действуют ограничения по грузоподъемности машин. В декабре 2020-го в Калининградской области ввели в эксплуатацию многосторонний автомобильный пункт "Дубки" с пропускной способностью 4 тыс. транспортных средств и 15,5 тыс. человек в сутки. Он должен разгрузить МАПП "Чернышевское", но пока литовская сторона не открыла его. Основной поток грузового транспорта приходится на "Чернышевское", пропускная способность которого - 300 машин в обе стороны в сутки.