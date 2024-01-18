Штормовое предупреждение о сильном снеге действует в Московском регионе до утра 19 января

Предстоящей ночью синоптики ожидают в Москве до минус 2, по области - до минус 7 градусов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Штормовое предупреждение, выпущенное синоптиками Гидрометцентра РФ по Московскому региону и касающееся сильного снегопада и ветра, действует до утра 19 января.

Согласно документу, "днем 18 января и ночью 19 января в Москве и в Московской области ожидаются сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, ветер 15-20 м/с, местами с метелью, гололедица, местами сильная, снежные заносы". При этом, в связи с ухудшением погоды синоптики ввели в столице и по области желтый уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные метеоусловия.

В настоящее время снег идет во всех районах города. Температура воздуха на главной метеостанции мегаполиса на ВДНХ составляет, по последним данным, минус 10,8 градуса. Предстоящей ночью синоптики ожидают в Москве до минус 2, по области - до минус 7 градусов. Днем в последний день рабочей недели прогнозируется около нуля градусов с понижением температуры к вечеру до минус 10-12 градусов.

В комплексе городского хозяйства мэрии Москвы ранее призвали граждан из-за сильного ветра быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Народный календарь связывает снегопад в Крещенскую ночь с обильным урожаем хлеба в наступившем году.