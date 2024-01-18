В Книгу рекордов России включили педагога из Северной Осетии

Раиса Маргиева более 60 лет работает в дошкольном учреждении села

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 января. /ТАСС/. Воспитатель детского сада из селения Михайловское в Северной Осетии Раиса Маргиева включена в Книгу рекордов России за непрерывный 60-летний трудовой стаж. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

"Воспитатель детского сада из селения Михайловское Раиса Маргиева попала в Книгу рекордов России. Женщина стала рекордсменом в номинации "Непрерывный трудовой стаж воспитателя детского сада". Раиса Петровна более 60 лет работает в дошкольном учреждении села", - говорится в сообщении.

Раиса Маргиева родилась в 1942 году, после школы окончила педагогическое училище. Свой профессиональный путь она начала в 1963 году: детский сад стал ее первым и единственным местом работы за всю жизнь.

"Главное в нашей работе - любовь к детям. Без этого делать в профессии нечего. К каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Работать с годами стало сложнее, появились современные гаджеты, и удержать внимание детей непросто. <...> Мне приятно работать с детьми, они меня заряжают и мотивируют", - сказала воспитатель, ее слова приводятся в сообщении.