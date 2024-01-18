Председатель Городской думы Краснодара не исключила открытие аэропорта в феврале

По словам Веры Галушко, вопрос прорабатывается на уровне МО РФ

КРАСНОДАР, 18 января. /ТАСС/. Власти Краснодара не исключают, что международный аэропорт в городе может быть открыт в феврале.

"Аэропорт обещают открыть, не исключено, что в феврале его откроют", - сказала председатель Городской думы Краснодара Вера Галушко во время встречи с представителями средств массовой информации.

Она добавила, что этот вопрос прорабатывается на уровне Министерства обороны России.

Россия закрыла с 24 февраля 2022 года для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны из-за проведения специальной военной операции на Украине. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. В Краснодарском крае все это время авиасообщение осуществляется из аэропорта Сочи, который работает в режиме логистического хаба.

14 декабря во время прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что аэропорт Краснодара может быть открыт, отметив, что у Минобороны есть поручение постоянно анализировать возможность возобновления работы аэропортов. Путин добавил, что аэропорт находится далеко от зоны боевых действий.

Днем позже в аэропорту Краснодара провели комплексную проверку системы и оборудования, а также выполнили тестовый рейс. Сообщалось, что по итогам может рассматриваться возможность снятия ограничений на полеты в аэропорту Краснодара.