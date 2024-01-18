В городе Бельцы восстановили разрушенное вандалами панно маршалу Малиновскому

Его вновь прикрепили на один из домов по улице Малиновского

КИШИНЕВ, 18 января. /ТАСС/. Активисты молодежной организации NextGeneration восстановили разрушенное вандалами панно, посвященное советскому маршалу Родиону Малиновскому в городе Бельцы. Об этом сообщил один из лидеров молдавской оппозиционной партии "Возрождение" Александр Нестеровский.

"Несколько дней назад вандалы пытались стереть из памяти нашего города часть его истории, украв памятное панно, посвященное герою Великой Отечественной войны Родиону Малиновскому. Однако неравнодушные к истории нашей страны активисты из молодежной организации NextGeneration восстановили это памятное панно и прикрепили его на один из домов по улице Малиновского в Бельцах", - написал Нестеровский в своем Telegram-канале.

О действиях вандалов сообщил на прошлой неделе глава национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович. По его словам, информационная табличка на двух языках - молдавском и русском - содержала информацию о подвигах героя Великой Отечественной войны, среди которых оборона Молдавии в 1941-м году, Сталинградская битва и гениально проведенная в жизнь Ясско-Кишиневская стратегическая наступательная операция". Он напомнил, что под командованием Малиновского была проведена Ясско-Кишиневской операции, которую историки назвали "Балканские Канны", были разгромлены основные вражеские силы группы армий "Южная Украина", освобождена Молдавия, выведены из войны Румыния и Болгария.

Надругательства над памятниками советским воинам в Молдавии стали регулярными после того, как к власти в стране пришла президент Майя Санду и проевропейская Партия действия и солидарности, некоторые члены которой призывают бороться с советским прошлым и выступают за вхождение республики в состав Румынии, ее присоединение к НАТО. Вандалов еще ни разу не удавалось задержать полиции. Ранее МИД РФ неоднократно выражал озабоченность в связи с подобными инцидентами в Молдавии.