Северной Осетии выделили почти 300 млн рублей на секции по БПЛА

Для каждой из школ-участниц будет приобретено оборудование на сумму 12 млн рублей, а для колледжа - на сумму 60 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 января. /ТАСС/. Почти 300 млн рублей выделено Северной Осетии из федерального бюджета на организацию секций по беспилотной авиационной системе. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Северная Осетия стала обладателем гранта на сумму 298 миллионов рублей. Средства из федерального бюджета выделены на открытие дополнительных секций по беспилотной авиационной системе", - говорится в сообщении.

Республика включилась в программу "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы" нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" (БАС). В проекте участвуют 18 школ из всех районов республики и Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж.

Для каждой из школ-участниц будет приобретено оборудование на сумму 12 млн рублей, а для колледжа - на сумму 60 млн рублей. В этом году планируется охватить программами допобразования и программами среднего профобразования в сфере БАС не менее 950 человек.

"Это новое, но очень перспективное направление для республики. Ребята в дальнейшем смогут применять полученные знания в области сельского хозяйства, строительства, мониторинга инфраструктуры, недвижимости, геодезии, картографии, видеопроизводства и т. д.", - отметил глава.