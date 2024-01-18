Белоруссию в 2021-2022 годах покинули свыше 200 тыс. граждан

Начальник департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун заверил, что власти знают каждого покинувшего территорию страны

МИНСК, 18 января. /ТАСС/. Свыше 200 тыс. граждан Белоруссию покинули страну в 2021-2022 годах, но нельзя говорить, что все они руководствовались политическими мотивами. Об этом заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун в эфире телеканала ОНТ.

"За 2021-2022 годы покинуло территорию Беларуси более 200 тыс. граждан. Это различные причины: или вид на жительство, или релокация айтишников и членов их семей и так далее. Конечно, много. Потому что это трудоспособное население", - сказал представитель МВД.

Бегун заверил, что власти знают каждого покинувшего территорию страны. "Мы знаем каждого. Но, допустим, говорить, что это был выезд по политическим или не политическим мотивам, не всегда корректно", - отметил Бегун.

Он подчеркнул, что "государство всегда для них (покинувших Белоруссию - прим. ТАСС) открыто". "Мы никогда не ставили препоны для возвращения собственных граждан", - заявил глава департамента МВД Белоруссии.