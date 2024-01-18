В генплан Краснодара внесут проект строительства метро

По словам мэра Евгения Наумова, современные технологии делают его строительство в городе со сложными особенностями грунта возможным

КРАСНОДАР, 18 января. /ТАСС/. Проект строительства метро в Краснодаре, которое призвано решить проблему пробок в городе, внесут в перспективный генеральный план города. Об этом мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил журналистам во время встречи с представителями средств массовой информации.

"Ведутся предпроектные проработки. Крупная компания со столицы нашей родины занимается. Скорее всего, это будет концессионное соглашение. Первую маршрутную сеть мы прорисовали, сейчас закладывать будем в генеральный план, чтобы дальше можно было юридически выходить", - сказал Наумов.

Глава города пояснил, что речь идет о корректировках генплана в долгосрочной перспективе. Он добавил, что многие годы вопрос строительства метро в городе осложнялся особенностями грунта, наличием грунтовых вод и т.д. По его словам, современные технологии делают такое строительство возможным.

В 2018 году Краснодар признали городом-миллионником, сюда ежегодно переезжают тысячи человек, поэтому число машин растет, а пробки все чаще достигают 9-10 баллов. Местные власти принимают меры по снижению загруженности дорог, строят развязки, населению предлагают больше пользоваться общественным транспортом.