В Госдуму внесли проект об увеличении в два раза количества разрешенных осужденным звонков

Законопроектом предлагается увеличить количество телефонных разговоров до 12 в год

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предлагающий увеличить количество телефонных разговоров, на которые имеют право осужденные к лишению свободы. Документ размещен в думской базе данных.

Сейчас ст. 92 Уголовно-исполнительного кодекса РФ установлено, что осужденным к лишению свободы предоставляется право на телефонные разговоры. При отсутствии технических возможностей администрацией исправительного учреждения количество телефонных разговоров может быть ограничено до шести в год. Законопроектом предлагается увеличить количество телефонных разговоров до 12 в год.

Кроме того, закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" предлагается дополнить нормой, согласно которой подозреваемой или обвиняемой женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, а также подозреваемому или обвиняемому мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет и являющемуся единственным родителем, в течение месяца может быть предоставлено одно дополнительное свидание со своими несовершеннолетними детьми. Сейчас подозреваемым и обвиняемым может быть предоставлено не более двух свиданий в месяц с родственниками.