Замминистра обороны РФ наградил российских журналистов за объективную работу

Николай Панков отметил, что на журналистах лежит "колоссальная ответственность за то, как широкая общественность воспринимает происходящее на фронте"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Замминистра обороны России Николай Панков вручил ведомственные медали и ценные подарки журналистам, освещающих деятельность Вооруженных сил России, сообщили в Минобороны РФ.

"Статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков вручил ведомственные медали и ценные подарки журналистам, освещающим деятельность Вооруженных сил РФ. Награждение было приурочено ко Дню российской печати, который отмечался 13 января", - сообщили в военном ведомстве.

Панков поздравил журналистов и отметил, что на них лежит "колоссальная ответственность за то, как широкая общественность воспринимает происходящее на фронте".

"В прошлом году более 1 100 представителей российских средств массовой информации освещали ход специальной военной операции, находясь в районах ведения боевых действий. Прямо сейчас 82 журналиста находятся, как говорится, за ленточкой, и, рискуя жизнью, доводят объективную информацию о героизме наших военнослужащих на передовой", - отметил замминистра.

Также Панков выразил журналистам признательность за профессионализм, самоотверженную преданность профессии и гражданскому долгу. "Именно ваши правдивые репортажи с мест помогают не сомневаться за кем правда, и, в конечном счете, побеждать противника", - добавил он.

Среди награжденных медалью "Константин Симонов" - корреспондент "Первого канала" Евгений Лямин, продюсер телеканала "Россия-1" Олег Дубинин, корреспондент "Известий" Ксения Солдатова, корреспондент газеты "Красная звезда" Андрей Гавриленко, продюсер телеканала RT Лилия Зарипова и руководитель корпункта телеканала "Звезда" в Мурманске Елена Сивонен.