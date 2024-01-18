Михалков прокомментировал блокировку своего канала на YouTube

Председатель Союза кинематографистов заявил, что давно перевел "БесогонТВ" на российские ресурсы

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Председатель Союза кинематографистов РФ, народный артист РФ Никита Михалков был готов к блокировке на американском видеохостинге YouTube своего канала "БесогонТВ", он давно переведен на российские ресурсы. Об этом режиссер написал в своем официальном Telegram-канале "Бесогон".

"Сегодня YouTube заблокировал наш канал "БесогонТВ", - подтвердил Михалков. - Учитывая, насколько острыми, неудобными и даже страшными для коллективного Запада были темы, которые мы на протяжении долгих лет поднимали в наших выпусках, удивительно, что мы смогли просуществовать на этом YouTube так долго". Режиссер также напомнил, что он больше года находится под санкциями. "Мы, конечно, готовились к таким конвульсиям Запада. И мы готовы", - добавил он.

"Если они думают тем самым задушить правду, им это не удастся - все, что пытаются задавить, в итоге звучит только громче, - написал Михалков. - Я буду продолжать говорить правду, свою правду, которую я, возможно, не знаю, но которую точно ищу". Режиссер добавил, что канал давно перешел на отечественные ресурсы. "Мы давно перешли на наши российские ресурсы, поэтому не беспокойтесь и продолжайте смотреть "БесогонТВ", - добавил Михалков.

Выпуски авторской программы Никиты Михалкова "БесогонТВ" можно посмотреть в Telegram-канале "Бесогон", на сайте "БесогонТВ" и на канале "БесогонТВ" на Rutube.

Проект "Бесогон TV" был создан в марте 2011 года в формате видеоблога. В своих видеороликах кинорежиссер отвечает на вопросы зрителей и рассуждает об актуальных темах. В дальнейшем программы "Бесогон TV" транслировались на телеканале "Россия-24".