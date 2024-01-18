Суд Франции решит судьбу жалобы на закрытие дела обвиненного в изнасиловании главы МВД

Решение огласят 14 февраля, передает телеканал BFMTV

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. Кассационный суд, высшая судебная инстанция Франции, выскажется в феврале о допустимости рассмотрения жалобы на закрытие дела главы МВД Жеральда Дарманена, обвиненного в изнасиловании. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, "решение о том, допустимо ли обжалование закрытия дела против Дарманена, будет оглашено 14 февраля".

Дело в отношении Дарманена было открыто после жалобы, поданной в 2017 году Софи Паттерсон-Спац. Она обвиняла Дарманена, занимавшего тогда пост министра государственной службы, в изнасиловании, сексуальных домогательствах и злоупотреблении доверием.

По словам истицы, Дарманен в 2009 году принуждал ее к интимным отношениям в обмен на свое содействие.

Первое расследование по этой жалобе было прекращено французской юстицией в августе 2018 года за отсутствием состава преступления. Однако женщина подала апелляцию. Летом 2020 года Апелляционный суд Парижа, постановил возобновить расследование в отношении Дарманена. В ходе слушаний Дарманен признал, что вступал в интимную связь с Паттерсон-Спац, но по взаимному согласию.

24 января 2023 года Апелляционный суд Парижа подтвердил законность закрытия дела в отношении министра.