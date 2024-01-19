Улицу Сурикова в Киеве назовут именем погибшего в авиакатастрофе главы МВД Украины

Также принято решение о переименовании в рамках политики дерусификации еще 28 городских топонимов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Улица в Киеве, носящая имя русского художника Василия Сурикова, получит новое название по имени погибшего в прошлом году в авиакатастрофе министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского. Об этом сообщили в МВД Украины.

"Депутаты Киевсовета поддержали переименование улицы Сурикова в Соломенском районе. Теперь она будет называться в честь Дениса Монастырского", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

На сайте Киевского городского совета также сообщается, что в четверг принято решение о переименовании в рамках проводимой на Украине политики дерусификации еще 28 городских топонимов. В частности, улица академика Туполева отныне будет называться улицей Мрии ("Мрия" - название построенного в советское время транспортного реактивного самолета Ан-225, который был самым большим и грузоподъемным самолетом за всю историю мировой авиации), улица Отто Шмидта - улицей князя Владимира Мономаха, а улица Верещагина - улицей Ворзельской.

18 января 2023 года в жилом массиве города Бровары под Киевом упал вертолет Airbus 225, на борту которого находилось руководство МВД страны. В результате погиб министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего в результате аварии погибли 14 человек.

Генпрокуратура предъявила обвинения в нарушении правил безопасности полетов и служебной халатности, повлекшей гибель людей, пятерым должностным лицам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). 4 августа прошлого года суд отправил под стражу на два месяца без права внесения залога командира авиационной эскадрильи спецназначения Андрея Дворника, исполняющего обязанности командира части Владимира Леонова, командира по летной подготовке Олега Иванова и начальника управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Ивана Коробку. Начальник службы безопасности полетов Ян Кошман был отправлен под круглосуточный домашний арест.

После катастрофы в МВД было принято решение для поездок руководящего состава по стране использовать во время боевых действий только автомобили и железнодорожный транспорт.