На Сахалине высадят почти 2 тыс. га картофеля и 620 га овощей открытого грунта

В регионе начали подготовку к весенним полевым работам

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 января. /ТАСС/. Сахалинские аграрии в этом году намерены высадить около 2 тыс. га картофеля и более 620 га овощей открытого грунта, что на 1% и 5% больше прошлогодних показателей. В регионе официально началась подготовка к весенним полевым работам, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"Аграрии приобретут более 5 тыс. тонн минеральных удобрений, 26 тонн средств защиты растений, более 700 тонн семян кормовых культур и 1,2 тонны семян овощей. Сахалинские растениеводы полностью обеспечены семенным картофелем собственного производства. При этом планируется провести сортообновление "второго хлеба" и приобрести 700 тонн семян элитных сортов. В целом в этом году запланировано посадить картофель на площади почти 2 тыс. га и более 620 га овощей открытого грунта - это на 1% и 5% больше прошлогодних показателей", - сказали в пресс-службе.

По информации властей региона, сахалинские сельхозпредприятия уже получили субсидии из областного бюджета и приступили к закупке семян и удобрений, а также начали приводить в порядок технику. В весенних полевых работах будут задействованы не менее 200 тракторов, 270 единиц почвообрабатывающей техники, 110 сажалок и сеялок, а также не менее 50 единиц техники для внесения удобрений.

В этом году на поддержку островного агропромышленного комплекса в бюджете Сахалинской области предусмотрено 3,4 млрд рублей.