Регионы Дальнего Востока намерены в 2024 году восстановить в ДНР 204 социальных объекта

В 2023 году в ДНР было восстановлено 278 объектов

ТАСС, 19 января. Регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) в 2024 году планируют провести восстановление 204 социальных объектов в ДНР, сообщили журналистам в пресс-службе полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

"За субъектами Дальнего Востока закреплены девять населенных пунктов и два района Донецкой Народной Республики, где проживает более 220 тыс. человек. В восстановительных работах принимают участие все 11 дальневосточных регионов. Для этого от каждого региона сформированы специальные рабочие группы. <…> В планах на 2024 год - провести в подшефных территориях ремонт на 204 объектах", - говорится в сообщении.

В 2023 году в ДНР было восстановлено 278 объектов: 21 школа, 14 детских садов, 3 больницы, 11 детских и спортивных площадок, 29 км водоводов, 231,2 тыс. кв. м дорог. Также региону передали 17 автомобилей для муниципальных властей и 612 тонн гуманитарной помощи. Более 3,7 тыс. детей отправили на лечебно-оздоровительный отдых.

"Дальневосточные регионы ответственно подходят к порученному им восстановлению территорий новых регионов нашей страны. Работы идут без срывов. <…> В новые регионы приезжают помогать дальневосточные учителя и врачи. И жители Донбасса чувствуют эту поддержку", - приводятся в сообщении слова Трутнева.

Также регионы ДФО поддерживают бойцов специальной военной операции. Им отправляют вооружение, обмундирование, транспорт, медикаменты. В 2022-2023 годах было передано 136 снайперских комплексов, более 100 средств радиоразведки и обнаружения беспилотников, дроны, тепловизоры, прицелы и снайперские винтовки.