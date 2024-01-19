Большинство опрошенных финнов готовы защищать другие страны НАТО

Почти все респонденты (97%) считают, что другие союзники должны прийти на помощь подвергшейся нападению Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 19 января. /ТАСС/. Большинство жителей Финляндии готовы защищать другие страны Североатлантического альянса и считают, что союзники должны ответить взаимностью в случае нападения на Финляндию. Эти данные следуют из опроса Совета по планированию оборонной информации (MTS) который проводится с 1964 года.

65% опрошенных полностью и 26% частично согласны с тем, что Финляндия должна быть готова защитить еще одну страну НАТО, которая станет объектом нападения. По сравнению с другими странами-членами, Финляндия находится в лидерах НАТО по этому показателю, говорится в сообщении.

Почти все респонденты (97%) считают, что другие союзники также должны прийти на помощь подвергшейся нападению Финляндии.

Весьма или достаточно позитивно относятся к членству Финляндии в НАТО 9 из 10 респондентов. Рекордные трое из пяти респондентов были бы готовы к дальнейшему увеличению оборонного бюджета Финляндии, говорится в сообщении.

Глава минобороны Антти Хяккянен, в отдельном пресс-релизе приветствует результаты опроса. "Желание защищать себя является основой нашей безопасности. Финны обладают высокой волей к защите своей страны. У нас есть много ценного и хорошего. Так должно быть и впредь", - отметил Хяккянен. Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс 4 апреля 2023 года.

Исследование проведено компанией Taloustutkimus Oy в комбинаторной модели: как с помощью личных интервью, так и через интернет. Выборка 1197 человек, целевую группу исследования составило население в возрасте от 15 до 79 лет, за исключением жителей Аландских островов. Всего респондентам был задан 21 вопрос. Погрешность составила 3 п.п.