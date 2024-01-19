Нарышкин предложил назвать выставку Музея современной истории России "НАТО: история зла"

Генеральный директор музея Ирина Великанова пообещала обдумать эту идею

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предложил назвать предстоящую выставку Музея современной истории России не "НАТО: история обмана", а "НАТО: история зла".

Генеральный директор музея Ирина Великанова на заседании Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия основания музея обратила внимание на выставку "НАТО: история обмана", которая будет развернута в рамках Всемирного фестиваля молодежи в марте этого года в Сочи.

"Когда вы комментировали будущую выставку "НАТО: история обмана", я подумал, что более точным названием было бы "НАТО: история зла", но я не настаиваю", - сказал Нарышкин после выступления Великановой.

"Мы подумаем", - ответила она.