Очередь фур на границе с Литвой под Калининградом выросла до 50 машин

Еще 25 большегрузов ожидают пропуска на нейтральной полосе

КАЛИНИНГРАД, 19 января. /ТАСС/. Очередь из грузовиков, ожидающих выезда из Калининградской области перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска (МАПП) "Чернышевское", за сутки увеличилась с 30 до 50 машин. Еще 25 большегрузов ожидают пропуска через границу Литвы на нейтральной полосе, сообщила пресс-служба Калининградской областной таможни.

"Выезда в Литву ожидает 50 единиц грузового транспорта, еще 25 находится на нейтральной полосе, уже оформленные калининградскими таможенниками. <...> Очередь на въезд в регион отсутствует", - говорится в сообщении.

Очередь перед МАПП "Чернышевское" на российской стороне границы начала образовываться 18 января. Из-за медленной работы литовской таможни перед пунктом пропуска скопилось 30 машин, еще 25 стояли на нейтральной полосе. Причины медленной работы литовская сторона не объяснила. За прошедшие сутки литовская сторона приняла только 62 машины, хотя при ритмичной работе могла бы принять в два раза больше, отметила в разговоре с ТАСС руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни Оксана Иванова.

С 24 октября 2023 года проезд через МАПП "Черняховское" из Калининградской области в Литву был свободным. До того момента очереди на этом пункте пропуска фиксировались с середины сентября 2023 года.

В Калининградской области расположены четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них были закрыты из-за пандемии. Возможности пункта пропуска в городе Советский ограничены, потому что пропуск осуществляется через исторический мост королевы Луизы, открытый в 1907 году, - там действуют ограничения по грузоподъемности машин. В декабре 2020 г. в Калининградской области введен в эксплуатацию многосторонний автомобильный пункт "Дубки" с пропускной способностью 4 тыс. транспортных средств и 15,5 тыс. человек в сутки. Он должен разгрузить МАПП "Чернышевское", но пока литовская сторона не открыла его. Основной поток грузового транспорта приходится на "Чернышевское", пропускная способность которого - 300 машин в обе стороны в сутки.