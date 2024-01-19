Немецкие правозащитники призвали раскрыть планы ФРГ в отношении русскоязычного населения

В Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии допустили, что может дойти до идей по созданию "мест ограничения передвижения, в которых будут сконцентрированы "плохие русские"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Немецкие правозащитники призвали рассекретить информацию о политике властей ФРГ в отношении русскоговорящих жителей в случае конфликта с РФ, предупредив об угрозе серьезного ущемления их прав. В частности, с таким обращением, которое имеется в распоряжении ТАСС, выступила Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR).

В организации обратили внимание на публикацию в газете Bild, которая 14 января со ссылкой на секретные документы Бундесвера сообщила о том, что ФРГ разрабатывает план войны между НАТО и Россией, которая может начаться летом 2025 года. В ответ на запрос Bild в Министерстве обороны ФРГ сообщили, что "рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии". Реагируя на этот материал, в VADAR подчеркнули, что подобное конструирование гипотетических сценариев может дойти до идей по созданию "мест ограничения передвижения, в которых будут сконцентрированы "плохие русские".

В связи с этим правозащитники призвали Министерство обороны Германии и другие спецслужбы раскрыть информацию о политике ФРГ в отношении русскоязычного населения в случае начала военного конфликта. По их мнению, "власти обязаны рассекретить данные, напрямую касающиеся судеб сотен тысяч людей", а также информацию о том, что ждет их в случае конфликта. "И самое главное: каким образом именно в Германии - с учетом нашего исторического прошлого - стал возможен сам факт разработки планов войны с Россией?", - задается вопросом экс-депутат Бундестага, президент правозащитной организации VADAR Ульрих Ойме.