В Минтруде заявили, что для определения статуса многодетной семьи не нужен новый закон

Достаточно актуализировать существующую нормативную базу, считает министр труда и социальной защиты Антон Котяков

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Определение единого статуса многодетной семьи не требует создания нового законопроекта, достаточно актуализировать существующую нормативную базу, считает министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Нам сейчас нужно решить задачу по сути, а форма документа, будет это указ или закон, может, как раз в обсуждениях на площадке Госдумы будет рассмотрена. Позиция Минтруда - я считаю, что нам необходимо актуализировать действующий указ ["О мерах по социальной поддержке многодетных семей" от 5 мая] 1992 года с тем, чтобы его нормы соответствовали текущим запросам", - сказал министр ТАСС.

По его словам, уже есть практика реализации этих норм в отдельных субъектах, и субъекты высказывают пожелания по их новой формулировке, расширению трактования, применению общих принципов. "Все это должно лечь в основу актуализированного указа", - сказал Котяков.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил вице-спикеру палаты Анне Кузнецовой провести большие парламентские слушания с участием многодетных семей и представителей регионов. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил разработать федеральные стандарты в сфере поддержки многодетных семей и определить их статус. По словам спикера, депутаты выслушают представителей регионов, после чего будет принят федеральный закон, который будет регулировать эту сферу.

Котяков, комментируя поручение Володина, подчеркнул, что Минтруд РФ обязательно примет участие в таких слушаниях. "Если в Госдуме будут организованы парламентские слушания, естественно, мы примем самое активное участие. Официальных приглашений к нам еще пока не было", - уточнил он.

О многодетных семьях

В России в настоящий момент нет единого подхода к определению статуса многодетной семьи, он не закреплен законодательно. Регионы вправе самостоятельно определять критерии многодетности. В марте 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал идею установить единое определение многодетной семьи в России. Минтруд РФ предложил считать семью многодетной, если в ней воспитывается трое и более несовершеннолетних детей, включая находящихся под опекой.

В сентябре 2023 года группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который устанавливает единый критерий отнесения семей к многодетным - наличие в них трех и более детей, младший из которых не достиг совершеннолетия. Авторы инициативы предлагают проект нового федерального закона "О мерах по социальной поддержке многодетных семей".