В Вологде заработал штаб общественной поддержки

В нем жители могут предложить свои идеи и проекты

ТАСС, 19 января. Штаб общественной поддержки для объединения людей перед выборами президента России заработал в Вологде. В штабе жители могут предложить свои идеи и проекты, сообщил сенатор от Вологодской области Олег Кувшинников.

"Пространство для аккумулирования гражданских инициатив жителей Вологодской области мы открыли в самом сердце областной столицы сегодня. Приемная и удобные помещения для встреч оборудованы в молодежном центре "ГорКом35" на Козленской, 2. Прийти сюда можно со своими мыслями, идеями и проектами. Они будут взяты на карандаш, лягут в основу дискуссии или сразу будут приняты и поддержаны. Направлять гражданскую активность в созидательное русло важно в преддверии самого значимого события 2024 года - выборов президента Российской Федерации. Именно поэтому такие штабы открываются по всей стране по инициативе партии "Единая Россия", - сообщил он в своем Telegram-канале.

По его словам, в штабе не будет фильтров по партийности, возрасту и взглядам. "Миссия пространства - объединить людей и развеять сомнения. Здесь расскажут, зачем нужно идти на избирательные участки в марте и почему так важно объединиться вокруг нашего национального лидера Владимира Путина", - написал сенатор.

В день открытия штаб начал активную работу. Вологжане встретятся с участником СВО, с экспертами обсудят вопросы женского здоровья, а также возможности, созданные для молодежи в Вологде, добавил сенатор.