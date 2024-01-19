Медработники Подмосковья смогут получить бюджетную ипотеку

Правительство региона оплачивает участнику программы 15% от стоимости жилья, на весь срок ипотеки ставка будет снижена на 2%

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Программу "Бюджетной ипотеки", в рамках которой правительство Московской области оплачивает 15% от стоимости ипотечного жилья, запустили для медицинских специалистов региона. Ставка по такой ипотеке будет снижена на 2%, сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения.

"Целый комплекс мер социальной поддержки для медработников действует в Подмосковье. Часть программ направлена на решение жилищного вопроса - это соципотека, компенсация аренды жилья, а с этого года мы ввели бюджетную ипотеку. Правительство Подмосковья оплачивает участнику программы 15% от стоимости жилья, кроме того, на весь срок ипотеки будет снижена ставка на 2%", - привели в сообщении слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

В пресс-службе добавили, что задачами программы являются поддержка специалистов, которые уже работают в регионе, а также привлечение дополнительных кадров. Оформить бюджетную ипотеку могут представители 87 врачебных должностей и 27 должностей среднего медицинского персонала.

Поясняется, что принять участие в программе может врач или средний медицинский специалист, который работает на должности, указанной в требованиях, и имеет стаж работы по специальности не менее одного года. Также у участника программы не должно быть в собственности жилья, метраж которого превышает 18 м на каждого члена семьи. Оформив бюджетную ипотеку, медицинский специалист обязуется отработать в своей медицинской организации не менее пяти лет.