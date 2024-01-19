Проверки прокуратуры позволили ввести подачу газа в 11 тыс. жилых домов в 26 регионах

В Брянской области в судебном порядке установили охранные зоны 110 объектов газового хозяйства

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Проведенные по поручению президента России прокуратурой проверки исполнения законодательства о газификации и газоснабжения привели к подключению газа в 11 тыс. жилых домов почти в трети регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"После прокурорского вмешательства в эксплуатацию введено 8 тыс. единиц энергообъектов, создание которых предусматривалось региональными программами. Это позволило организовать подачу газа в 11 тыс. жилых домов в 26 субъектах РФ", - сообщили в надзорном ведомстве. По требованиям прокуроров поставлено на учет свыше 5,1 тыс. бесхозяйных коммуникаций, на 2 тыс. из них уже зарегистрировано право местных властей. Кроме того, отметили в Генпрокуратуре, в Алтайском крае, Воронежской, Калининградской, Новосибирской областях прокурорское реагирование потребовалось для завершения строительства котельных, получения разрешений на их ввод в эксплуатацию. В Башкортостане по требованию прокурора в инвестиционную программу газовой компании включены дополнительные работы по газоснабжению населения общей стоимостью более 150 млн рублей. В Брянской области в судебном порядке установлены охранные зоны 110 объектов газового хозяйства.

Запущенный правительством РФ по предложению Генпрокуратуры механизм бесплатного строительства газопроводов до границ земельных участков позволил в 2023 году заключить более 350 таких договоров, из них более трети уже исполнены. В свою очередь Минцифры по инициативе Генпрокуратуры начало корректировку "дорожной карты" по внедрению социально ориентированной системы газификации. Изменения направлены на получение услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах и через портал единого оператора газификации.