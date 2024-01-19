Иностранцы смогут поменять цель въезда в Россию без выезда из страны

Такая возможность будет предоставлена всем категориям иностранцев

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Иностранным гражданам из безвизовых стран могут предоставить право менять цель въезда в России без выезда из страны. Это следует из утвержденного правительством двухлетнего плана мероприятий по реализации концепции миграционной политики РФ (документ есть в распоряжении ТАСС).

"Предоставление иностранным гражданам права на изменение цели въезда в РФ без необходимости осуществления выезда из РФ", - сказано в документе.

Из утвержденного плана следует, что всем категориям иностранцев будет предоставлена возможность изменения цели пребывания в России без выезда с ее территории с взиманием государственной пошлины.

Ответственными ведомствами значатся МВД, ФСБ и МИД. Результат должен быть готов к 10 сентября.