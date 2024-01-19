Парижские букинисты через суд оспорят решение мэрии о демонтаже киосков на время ОИ-2024

На набережной Сены расположены более 400 киосков с книгами, картинами и сувенирами

ПАРИЖ, 19 января. /ТАСС/. Участники Культурной ассоциации букинистов Парижа договорились оспорить в суде решение властей о необходимости демонтажа более 400 киосков с книгами, картинами и сувенирами, расположенных на набережной реки Сены, на время Олимпийских игр 2024 года. Об этом ассоциация сообщила на своей странице в X.

"Решение генеральной ассамблеи по ОИ-2024 принято единогласно: букинисты через суд оспорят демонтаж киосков", - говорится в сообщении.

В начале недели газета Le Figaro со ссылкой на заявление префектуры полиции Парижа сообщала, что власти согласились сократить количество переносимых на время Игр киосков с 604 до 428, "пожертвовав" частью пространства для зрителей на церемонии открытия, которая пройдет на воде. Кроме того, власти предложили сократить время простоя и восстановления деревянных конструкций киосков, за сохранность которых особенно переживают парижские букинисты. Всего же вдоль парижских набережных расположено 932 торговых точки такого типа.

Представитель 200 участников Культурной ассоциации букинистов Парижа (88% от общего числа таких торговцев) Жером Калле, который ранее выступал в принципе против переезда, назвал такое решение "мирным компромиссом". Он сообщил, что на встрече в пятницу участники как раз должны решить, согласиться на этот компромисс или полностью отвергнуть любое требование о переезде. Главное опасение было связано с тем, что в случае перевода спора в юридическую плоскость префектура отзовет свое предложение и власти вновь вернутся к требованию о переезде 604 киосков.

Требование префектуры полиции Парижа, разосланное продавцам книг на набережной еще 25 июля 2023 года, объясняется требованиями безопасности во время церемонии открытия Игр. Она состоится 26 июля 2024 года на Сене, национальные сборные пройдут несколько километров парадом на речных судах. Для обеспечения безопасности на церемонии будет привлечено 40 тыс. сотрудников правоохранительных органов.