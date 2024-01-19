Посол США в РФ посоветовала посетить архитектурный музей Щусева в Москве

Линн Трейси назвала это одним из лучших своих развлечений во время январских каникул

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Посол США в России Линн Трейси посоветовала посетить Государственный музей архитектуры имени Щусева в Москве, назвав это одним из лучших своих развлечений во время январских каникул.

"Это такое наслаждение находиться в Москве во время январских каникул. Кажется, будто жизнь города затихает. Однако, музеи открыты. И я думаю, что одним из лучших моих развлечений в эти дни, где было увлекательно и интересно - это посещение Государственного музея архитектуры имени Щусева", - сказала она в видеоролике, размещенном в телеграм-канале американского посольства.

Трейси отметила, что сейчас в музее проходит выставка, которая рассказывает о проектах архитектора Алексея Щусева и его влиянии. "Выставка продлится до 21 января, и я рекомендую посетить ее всем, пока она не закончилась. Вы не пожалеете!" - резюмировала посол.