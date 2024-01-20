В Приморье из-за непогоды объявили штормовое предупреждение

Количество выпавших осадков в регионе может составить от одной до четырех месячных норм

ТАСС, 20 января. Штормовое предупреждение объявлено 22-23 января в Приморском крае из-за снега и ветра до 30 м/с. Об этом сообщается в Telegram-канале Примгидромета.

"В связи со смещением активного циклона вблизи восточного побережья Приморского края утром и днем 22, ночью 23 января ожидается снег, местами сильный. На востоке края ожидается сильный, местами очень сильный снег с количеством 20 мм и более, общее количество выпавших здесь осадков может составить от одной до четырех месячных норм", - говорится в сообщении.

В отдельных районах Приморья ожидается гололедица и метель. На дорогах образуется снежный накат. В континентальной части региона ветер усилится до 20 м/с, на побережье порывы могут достигать 30 м/с.