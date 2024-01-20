В Великом Новгороде прошел парад, посвященный 80-летию освобождения города

В нем приняли участие военнослужащие 42-го гвардейского зенитного ракетного Путиловско-Кировского ордена Ленина полка, региональных управлений МВД, ФСИН, МЧС, ФССП и Росгвардии

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 января. /ТАСС/. Торжественное прохождение войск и военной техники, посвященное 80-й годовщине освобождения от немецко-фашистских, состоялось в Великом Новгороде. В нем приняли участие военнослужащие 42-го гвардейского зенитного ракетного Путиловско-Кировского ордена Ленина полка, региональных управлений МВД, ФСИН, МЧС, ФССП и Росгвардии, участники специальной военной операции, передает корреспондент ТАСС.

Перед торжественным прохождением войск на площадь Победы-Софийскую внесли государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Парад принимал командир Путиловско-Кировского полка гвардии полковник Андрей Греков.

"Освобождение Новгорода приблизило полное снятие блокады Ленинграда, укрепило веру в то, что враг будет уничтожен и мы победим. Тяжелые страдания выпали на долю новгородцев. От уютного города остались развалины. Жителей почти не осталось. 20 января 1944 года освободителей встречали всего несколько человек. Срывая позолоченные листы с Софийского собора, расстреливая иконы, фашисты думали, что вольный Новгород уже не поднимется. Но они просчитались. Вся страна восстанавливала наш город. Настоящий подвиг совершили его жители, историки и реставраторы", - сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Открыл прохождение военной техники автомобиль ГАЗ-67 с водруженным на нем боевым знаменем 1258-го Стрелкового ордена Александра Невского полка, которое было поднято над кремлевской стеной после освобождения Новгорода 20 января 1944 года. По площади проехали боевая машина разведки и управления огнем артиллерии "Реостат", бронетранспортер БТР-МДМ, машина радиационной и химической разведки РХМ-4-01, выполненная на базе бронетранспортера БТР-80, бронеавтомобиль "Патруль" на базе "Камаза", специальный многоцелевой бронеавтомобиль повышенной проходимости "Тигр", легкобронированный автомобиль "Выстрел".

Парадный расчет военной техники зенитных ракетных войск ВКС РФ возглавил зенитный ракетный комплекс С-300 ПМ2. За ним проследовали зенитно-ракетный комплекс дальнего действия С-200 и зенитная ракетная система С-75.