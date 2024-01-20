Комиссия по правам человека на Коморах начала расследование итогов президентских выборов

Пять оппозиционных кандидатов в президенты СКО заявили, что считают итоги голосования сфальсифицированными

ХАРАРЕ, 20 января. /ТАСС/. Национальная комиссия по правам человека Союза Коморских Островов (СКО) приступила к расследованию хода и результатов состоявшихся президентских выборов. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на ее официальной странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Согласно предварительным результатам, оглашенным на днях национальной независимой избирательной комиссией СКО, на выборах 14 января победил действующий президент Азали Ассумани, набравший 62,97% голосов.

"Национальная комиссия по правам человека на Коморах начала расследование прошедшего голосования на выборах президента страны, - указывается в заявлении. - Комиссия с глубокой озабоченностью следит за тревожной ситуацией, складывающейся в стране после обнародования предварительных итогов выборов президента СКО и губернаторов островов. Эти результаты вызвали протесты, сопровождавшиеся актами насилия. Комиссия призывает к сохранению общественного спокойствия и уважению основных прав и свобод человека. Население и власти, политики должны проявить сдержанность".

За объявлением итогов выборов в СКО прошли волнения и погромы, в результате которых один человек погиб и около 30 получили травмы разной степени тяжести, отмечает портал Сomores-infos. Оппозиционеры перегораживали улицы столицы страны Морони баррикадами из горящих покрышек, металлолома и булыжников, бросали камни в полицейских, грабили магазины, поджигали дома высокопоставленных чиновников.

Пять оппозиционных кандидатов в президенты СКО заявили, что считают итоги голосования сфальсифицированными, и требуют повторных выборов. По данным избирательной комиссии, в выборах приняли участие очень мало избирателей - 16,3%. На высший государственный пост в СКО баллотировались Ассумани и еще около десятка политиков.

Кадровый военный Ассумани пришел к власти в 1999 году в результате военного переворота. Победив на президентских выборах, он возглавлял страну сначала до 2006 года, а затем бессменно с 2016 года.